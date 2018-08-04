Освобожденный из российской колонии крымский активист Костенко прибыл в посольство Украины в Москве (видео)

Прибытие Костенко в Киев ожидают в понедельник-вторник.

Крымский активист Евромайдана Александр Костенко, который 3 августа освободился из колонии в России, уже прибыл в посольство Украины в Москве.

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Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Говорила с нашими дипломатами, как проинформировал Госсекретарь МИД Украины А. Заяц, крымчанин Александр Костенко вместе с нашими консулами прибыли в наше посольство в Москве под утро, в 5. После короткого отдыха собираются на Киев", - написала вице-спикер.

Напомним, ранее Геращенко сообщала, что прибытие Костенко в Киев ожидают в понедельник-вторник.

Как сообщал УНИАН, 3 августа украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу из колонии в Кирово-Чепецке Кировской области России.