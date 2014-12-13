Пострадавшим от взрыва в харьковском пабе выплатили денежную помощь

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

«25 ноября состоялось заседание Комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации. По ходатайству председателя облгосадминистрации Игоря Балуты и председателя Харьковского областного совета Сергея Чернова, были рассмотрены обращения, поступившие от пострадавших во время теракта 9 ноября в рок-пабе «Стена» на ул. Рымарской в г. Харькове. Семи гражданам была оказана адресная денежная помощь на лечение на общую сумму 57,5 тыс. грн», - отметили в ОГА.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября в 21.45 в рок-пабе на улице Рымарской в центре Харькова произошел взрыв, в результате которого пострадали и были госпитализированы 11 человек. По факту происшествия начато уголовное производство по ч.2 ст.258 УК (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).