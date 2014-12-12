В "Нафтогазе" заявили, что тарифы на газ для украинцев могут вырасти в 5 раз

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщает, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос повышения цены на газ для населения в 3-5 раз.

Об этом он сказал в эфире 5 канала в пятницу вечером, передает Украинская правда.

"Сейчас обсуждается план повышения тарифов на газ... Сейчас правительство рассматривает возможность поднятия цен к обоснованному рыночному уровню. Параллельно с этим — предоставление субсидий именно тем слоям населения, которым это нужно, в денежном выражении", — сказал Коболев.

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По его словам, рост тарифов уменьшит нагрузку на бюджет и позволит увеличить собственную добычу газа, повысит энергоэффективность, и будет важным шагом на пути уменьшения коррупции.

"Сейчас обсуждается справедливая цена... Я думаю, что мы говорим о повышении цен в разы: от трех до пяти раз", - пояснил Коболев.

"В том случае, когда потребитель не сможет платить полностью, разница может быть компенсирована субсидией", - добавил он.