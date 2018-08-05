Календарь событий: день Хиросимы, смертная казнь за «три колоска», «матч смерти» в Киеве и как Рейган объявил «бомбардировку» СССР

6 августа

Неделя начинается с международного дня «Врачи мира за мир». Он отмечается в годовщину страшной трагедии - дня атомной бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945 года. Дата служит напоминанием о роли врачей в борьбе за мир и за предотвращение войны в целом. Организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы», или «Врачи мира за мир», была создана в 1980 году во Франции, в результате отделения нового объединения от другой знаменитой международной организации «Врачи без границ». С тех пор представительства «Врачей мира» появились в десятках стран, на сегодня участниками этого движения являются свыше 200 тысяч «людей в белых халатах».

На этом печальные даты не заканчиваются. 6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, он тоже связан с Хиросимой. Вот уже более 70 лет, каждый год 6 августа в 8 часов 15 минут утра в этом японском городе - минута молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы японцы всех возрастов и любого сословия вспоминают о страшном дне, когда на мирный город была сброшена атомная бомба. Памятные мероприятия проходят и в хиросимском парке Мира, где горит вечный огонь у памятника жертвам бомбардировки, на нем надпись - «Спите спокойно - ошибка не повторится». В результате бомбардировки были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению более 160 тысяч человек, до сих пор поколения японцев продолжают умирать от лучевой болезни. А еще через три дня атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности была сброшена на другой японский город - Нагасаки... В официальных японских документах после этих трагедий появился термин «хибакуся» (hibakushya) - пострадавший от бомбежки. Они со временем превратились в касту неприкасаемых. Им трудно было устроиться на работу, наладить свою личную жизнь: кому нужен больной сотрудник, супруг или супруга, в браке с которым могут родиться дети, предрасположенные к страшным болезням? Спустя 10 лет после бомбардировки в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия, а в 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной - Договор Раротонга.

Среди памятных дат знаменуется следующая: 6 августа 1889 года был проведен последний бой без перчаток между двумя американскими боксерами Джоном Салпиваном и Митчелом Кипрайвиппом. Сами новые «Правила бокса в перчатках» были разработаны и изданы в 1865 году маркизом Джоном Дугласом Квинсбери и журналистом Джоном Чемберсом. Тем не менее, «эпоха голых кулаков» продолжалась еще четверть века. С 1920 года бокс стал олимпийской дисциплиной, его популярность стремительно росла. Как результат - с 2018 года отмечается праздник, посвященный этому виду спорта, - Международный день бокса.

6 августа 1991 года стал важным в жизни всех пользователей всемирной паутины – появился первый интернет-сервер. Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше – в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал идеи о создании всемирной компьютерной сети. Детальная разработка проекта началась через год, когда Тим получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером и браузером.

В 1981 году в США произошла самая масштабная забастовка авиадиспетчеров. Профсоюз этих «служителей неба», неудовлетворенный предложением правительства о повышении заработной платы всего на 11,4%, требуя дальнейших уступок, объявил общенациональную забастовку. Тогдашний президент Рональд Рейган потребовал от диспетчеров немедленно выйти на работу, и когда они не подчинились, одним махом уволил 11 300 человек. Позже обратно на работу были приняты только 600 человек. За время забастовки убытки американских авиаперевозчиков составили 200 млн долларов. После инцидента Рейган подписал указ, запрещающий забастовки сотрудников госструктур. После этого случая профсоюзное движение в США заметно поутихло.

Есть в понедельник и неофициальные праздники, которые появились на свет благодаря различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День огненной воды и День грибного дождя.

Именины у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия и Николая.

7 августа

Во вторник нет международных праздников, но есть ряд очень значимых памятных дат. Так, в этот день в 1932 году в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах была введена смертная казнь – «закон о трех колосках». Инициатива принятия закона исходила исключительно от Сталина. Как только документ вступил в силу, начались репрессии. Всего, по неофициальным данным, по «закону о трех колосках» за 1932-1939 годы было осуждено 183 тысячи человек.

7 августа 1968 года в Лондоне толпа демонстрантов, протестующих против притеснений украинских поэтов и писателей, забросала камнями посольство СССР.

В 1974 году французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Этот трюк больше никто не повторял.

В эпоху правления в СССР Андропова, в 1983 году было принято постановление ЦК КПСС «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины», предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его претворения в жизнь, ставшим приметой андроповской эпохи, были массовые облавы на посетителей магазинов и кинотеатров в дневное время.

Неофициальные праздники – День холостяка и День собирания звезд.

Именины у Анны, Макария, Николая и Александра.

8 августа

В среду - Международный день альпинизма, или День альпиниста. Его появлению мир обязан двум смельчакам-швейцарцам - врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду (1757–1827) и горному проводнику Жаку Бальма (1762–1834). 8 августа 1786 года они первыми из всех альпинистов достигли наивысшей точки Альп - вершины Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.

8 августа - Всемирный день кошек. Его инициировал Международный фонд по защите животных «Animal Welfare», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных пушистиков. Праздники, посвященные им, есть во многих странах: в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Но на международном уровне «кошачий» праздник появился в 2002 году. Кстати, в некоторых странах эти животные находятся на особом счету: в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек охраняют на законодательном уровне. В Японии есть Храм кошек, построенный в честь 7 котов, которые в 17 веке служили японским воинам верой и правдой, а в Германии – Кошачий музей, где собрано множество экспонатов, связанных с кошками.

8 августа - День войск связи Украины. Этот профессиональный праздник учрежден в феврале 2000 года указом в то время президента Леонида Кучмы. История этих войск независимой Украины следующая: в январе 1992 года было создано Главное управление связи ВС, которое и начало формирование войск связи. За время существования ВС Украины из разрозненных систем была создана единая система связи, которая обеспечивает надежное управление Вооруженными силами в любой обстановке.

Среди памятных дат: 8 августа 1899 года изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Хотя холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном, они действовали за счет покупного льда. Первые холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 году фирма «Дженерал электрик» наладила выпуск холодильников более-менее современного типа: агрегат помещался в кухонном шкафу, но слишком громко шумел, и из-за того, что работала на газе, плохо пах, что было его главным недостатком. В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непахнущий холодильник. После этого он очень быстро стал популярным в Америке. Правда, первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки «Форд». Их называли «домашней фабрикой холода». В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство освоили только в 1960-е годы. До этого «советские» хозяйки обходились в основном кухонными ледниками, или погребами.

В 1946 году два американских бомбардировщика впервые совершили полет с Гавайских островов в Калифорнию без экипажа, контролируемые исключительно по радио.

В 2000 году ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.

Неофициальный праздник - День крысоловных мелодий.

Именины у Ермолая, Моисея и Сергея.

9 августа

В четверг - Международный день коренных народов мира, учрежденный в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. Лучше, чем в резолюции ООН, об этом празднике не скажешь: «В этот Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы, - от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека». Декларация о правах коренных народов была принята ООН 13 сентября 2007 года.

Памятные даты: 9 августа 1859 года американский изобретатель Натан Эймс запатентовал эскалатор, правда, тогда он назвал эту непрерывно движущуюся конструкцию «крутящийся лестницей». В целом, патент именно на «эскалатор» впервые получил его соотечественник - Джесс Рено 33 года спустя. Но изобретение Эймса стало прототипом прекрасно всем знакомого устройства.

В 1942 году в этот день прошел «Матч смерти» в оккупированном гитлеровцами Киеве. Поединок между киевскими футболистами и немецкими, сыгранный в самый разгар Второй мировой, стал одним из самых трагичных в истории футбола. С самого начала киевляне вели в счете, но в перерыве к ним в раздевалку зашел немецкий полковник и под угрозой лагерей и расстрела потребовал сдаться. Второй тайм прошел в равной и жесткой борьбе и немцам таки удалось сравнять счет. Но затем наши вырвали победу 5:3, которая стоила им жизни. Сразу после игры все 11 футболистов были увезены в Бабий Яр и расстреляны.

Неофициальный праздник - День воздушных поцелуев.

Именины у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Саввы и Ивана.

10 августа

В пятницу - Международный день биодизеля. Дата выбрана не случайно – в честь первого использования этого экологически чистого топлива. Именно 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на основе арахисового масла. Сам дизельный двигатель был создан немецким инженером и изобретателем Рудольфом Дизелем в 1890-х годах. Запуск агрегата в городе Аугсбурге и принято считать первым случаем применения биодизеля в истории. Для производства биодизеля используют сельскохозяйственные культуры: в Европе - чаще рапс, в США и Африке – сою, в Азии – кокосовое или пальмовое масло. Также применяется отработанное растительное масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир и т.д. Перспективным источником сырья для производства биодизеля считаются водоросли. Экологичность биодизеля в том, что при его использовании снижается выделение углекислого газа и количество копоти. Также он не причиняет вреда животным и растениям, а при попадании в почву и воду перерабатывается микроорганизмами. Срок его практически полного биологического распада в почве или в воде – месяц, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды.

Памятные даты: в этот день в 1833 году был основан город Чикаго. Но тогда это была деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.

В 1876 году в канадском Онтарио был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок, расстояние между городами составило13 км.

В 1897 году немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине. То есть, открыл всем известный «аспирин».

В 1985 году Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни The Beatles.

Неофициальные праздники - День попутного ветра и День долгих проводов.

Именины у Никанора, Прохора, Моисея, Ирины, Елены, Сергея и Павла.

11 августа

В 1767 году в Англии было совершено последнее сожжение осужденного к казни. Сожжению придавались исключительно женщины по причине «деликатности их пола, которая не позволяет публично терзать их тела». Мужчин, как правило, четвертовали, или вешали. Сама казнь была публичным зрелищем, которое заканчивалось массовым гулянием. И если в древние дикие времена Генриха VIII сжигали обязательно живьем, то при Марии I позволили казнимым просить повесить на шею сумку с порохом - для ускорения смерти. В более поздние, цивилизованные времена, перед сожжением казнимого душили.

В 1906 году француз Эжен Огюстен Лост запатентовал в Великобритании технику записи звука к кинофильму.

В 1969 году в одном из клубов Беверли-Хиллз известная певица Дайана Росс впервые представила аудитории группу «Jackson 5». Конечно, самое неотразимое впечатление на три с половиной сотни гостей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл, ставший впоследствии королем поп-музыки.

В 1984 году 11 августа президент СШАРональд Рейган, проверяя микрофон перед пресс-конференцией, заявил на всю страну, не зная, что находится в эфире: «Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут». На тот момент «холодная война» была в самом разгаре. Слова, которые прозвучали как шутка, стремительно облетели заголовки мировой прессы и вызвали крайне резкий ответ СССР: «ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества». Рейган, возможно, и не планировал провокацию такого масштаба, но как бывший актер не мог не отдавать себе отчет в том, насколько опасен вовремя не выключенный микрофон. Кстати, Рейган любил шутить во время своих выступлений. К примеру: «Я приказал, в случае возникновения угрозы национальной безопасности, будить меня в любое время суток, даже если я нахожусь на заседании правительства».

Неофициальные праздники - День полета на воздушном шарике и День «мусорной еды».

Именины у Константина, Алексея, Михаила, Серафимы, Романа, Анатолия, и Николая.

12 августа

В воскресенье - Международный день молодежи, учрежденный Генассамблей ООН в 1999 года. Впервые он праздновался 12 августа 2000 года. В мире насчитывается почти 3 миллиарда жителей в возрасте до 25 лет. Более полумиллиарда из них живут в бедности. Свыше 100 миллионов детей не посещают школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются неизлечимыми болезнями, в том числе ВИЧ-инфекцией. На сегодня молодежь составляет одну четвертую мировой рабочей силы, при этом на нее приходится половина безработных. Рынки труда испытывают трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных специалистов.

12 августа свой профессиональный праздник отмечают украинские ветеринары. В воскресенье - День работников ветеринарной медицины. Статус официального национального он получил относительно недавно - 1 ноября 2001 года на то время президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ. В этот день уместно вспомнить известное выражение: «Медицина лечит человека, а ветеринария оберегает человечество». Именно благодаря работе ветеринаров удается предотвращать эпидемии среди домашнего скота, которые могут привести к самым тяжелым последствиям - вплоть до масштабного голода и распространения опасных заболеваний среди людей.

Памятная дата – 12 августа 1851 года американский портной Исаак Меррит Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку. На ее создание он потратил всего 11 дней. Машинка имела прямую иглу с ушком, скользящий челнок-лодочку, прижимную лапку для фиксирования ткани и зубчатое колесо двигателя ткани, врезанное в стол. Затем Зингер начал использовать в своих машинах ножной привод, состоящий из качающейся педали и вращающегося колеса, в то время как во всех других машинах применяли ручной рычаг. В 1851 году вместе со своим компаньоном Эдвардом Кларком он зарегистрировал фирму I.M. Singer Company, впоследствии Singer Manufacturing Company. В 1855 году на Всемирной выставке в Париже швейная машина Singer получила первый приз. В этом же году происходит открытие филиала офиса компании в Париже, что дало старт успешной продажи машин в Европе. Зингер сумел придумать, как снизить стоимость швейной машинки со 100 долларов (столько стоила машинка в 1851 году) до 10 долларов, и сделать ее доступной практически для каждой семьи. Пережив годы убытков, американская корпорация Singer Corporation сегодня продолжает свою деятельность, являясь производителем космической и военной техники, а также швейных машинок, электроприборов, двигателей, мебели и другой продукции.

12 августа 1865 года во время хирургической операции впервые была использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Применил ее английский хирург Джозеф Листер из Королевского лазарета в городе Глазго, который долго пытался выяснить причину высокого уровня смертности пациентов после операций. В 1865 году он прочитал работу Луи Пастера, в которой высказывалась теория о том, что болезнь вызывают микробы. Хирург вдруг понял, что лучший метод предотвратить послеоперационное заражение - убить всех микробов до того, как они попадут в открытую рану. 12 августа 1865 года во время операции он использовал в качестве антисептика карболовую кислоту (фенол), а впоследствии основал новый набор антисептических процедур. Нововведения Листера произвели революцию в хирургии и спасли много миллионов жизней.

В 1949 году в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке главных в стране часов, Биг-Бен стал отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.

В 1950 году Министерство обороны США впервые выпустило справочник о том, как надо защищаться от ядерной атаки, после чего в стране начался бум строительства убежищ.

В 1999 году в Украине было принято решение закрыть все вытрезвители. Эти «спецмедучреждения», плотно вошедшие в советский быт и фольклор, к медицине, по сути, не имели никакого отношения. В них хозяйничали не столько врачи, сколько милиционеры, а пациенты были фактически задержанными. В Европе и США полиция не имеет права задерживать лиц в нетрезвом состоянии, если те не совершают противоправных действий, так как это считается нарушением прав человека. Если же лицо в нетрезвом состоянии совершает какое-либо нарушение порядка, его доставляют в полицейский участок. В Канаде действует служба «Красный нос», которая доставляет выпивших людей к месту их проживания, взимая при этом плату. Если же клиент находится в стадии глубокого опьянения, его доставляют в медицинское учреждение. Подобная служба действует и в Швеции.

Неофициальный праздник - День встреченного рассвета.

Именины у Валентина, Анатолия, Германа, Павла, Максима и Ангелины.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная