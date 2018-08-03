В Киеве женщина умерла во время приема у стоматолога (видео)

Специалисты отмечают, что версий может быть несколько - от тромба к проблемам с сердцем.

В столице 48-летняя женщина умерла в стоматологическом кресле прямо во время приема. Через полчаса после анестезии ей стало плохо, медики вызвали скорую, но спасти клиентку не удалось.

Как сообщает ТСН, об обстоятельствах трагедии в клинике журналистам не рассказывают, а в помещение пускают только полицию и криминалистов. Медики рассказали, что погибшая приходила к ним не впервые. Первая версия про аллергию на анестезию поэтому представляется не очень убедительной – стоматолог, который лечил женщину, должен был бы знать противопоказания своей постоянной клиентки. Врачи клянутся, что ничего, кроме анестезии, женщине не вводили. Ответа о причине смерти должен предоставить патологоанатом.

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Специалисты отмечают, что версий может быть несколько – от тромба к проблемам с сердцем. "Врач мог все сделать правильно, по протоколу, а это могла быть реакция замедленного типа", - пояснил анестезиолог.

О погибшем известно немного: она 1970 года рождения, из состоятельной семьи. Родные погибшей не захотели общения с прессою, тело женщины вывозили через черный ход. Правоохранители, в свою очередь, уже начали досудебное расследование по подозрению в служебной халатности, но говорят, что дело могут переквалифицировать.

Как сообщал УНИАН, ранее в Житомире пациент выбросился из окна шестого этажа больницы.