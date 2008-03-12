Тимошенко: правительство готовится к приему крупных инвестиций из ЕС

Правительство готовится к приему крупных инвестиций из стран Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила журналистам на брифинге в Брюсселе.

Инвестиции, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, ожидаются при приватизации, они также связаны с проведением в Украине финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года, с добычей нефти и газа.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что вчерашний день в Брюсселе полностью посвятила встрече с представителями крупнейших компаний, которые готовы предложить свои инвестиции.

«Мое задание как руководителя правительства заключалось в том, чтобы привлечь абсолютно по всем направлениям те компании, которые способны поднимать экономику Украины своими инвестициями», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что разговор был очень эффективным, и этот диалог будет продолжен в Украине.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Брюсселе состоялась встреча Ю.ТИМОШЕНКО с европейскими бизнесменами – инвесторами в украинскую экономику. Во встрече приняли участие представители компаний Shell, Nokia, Volvo, St-Gobain, SAP, ERT.