В УПЦ КП заявили о покушении на Патриарха Филарета

Нападающий был отстранен от управления Черниговской епархией еще в 2008 году.

Заштатный епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян (в миру Возняк Михаил Ярославович - ред) готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского Филарета.

Об этом говорится сайте УПЦ КП.

«Заштатный епископ Севастиан (Возняк) вместе со своим сыном вечером в неприемное время в светской одежде вошел в резиденцию Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и намеревался попасть до личных покоев Предстоятеля, который в этот момент ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастиан (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

Правда, нападение произошло еще 25 мая 2018 года.

После задержания мужчина признал свое участие в событиях и объяснил свой поступок попыткой попасть к Патриарху на прием.

"Если же кто из клира, или монашествующие, окажутся связанными клятвой друг с другом, или будут чинить козни против епископов, против своих сопричетников пусть полностью будут лишены своего "степени", других правил указанного содержания – заштатного епископа Севастиана (в миру Возняка Михаила Ярославича) лишить священного сана", - читаем на сайте УПЦ КП в журнале заседания Священного Синода 27 июля 2018 года.