Трагедия в детском лагере «Виктория»: на пепелище найдены останки погибших детей

Останки нашли специалисты международного института экспертиз из Эстонии, которых привлекли родители погибших детей.

В Одессе на пепелище в детском лагере «Виктория» сегодня найдены останки погибших во время пожара детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил отец одной из погибших девочек Алексей Мазур.

По его словам, выявила останки группа независимых международных экспертов, которые накануне приступили к работе в «Виктории».

«Эксперты нашли часть челюсти и кости. Специалисты передали находку в Одесское областное бюро судебно-медицинских экспертиз, где должны выяснить, кому конкретно принадлежат останки», — сказал Мазур.

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Специалистов международного института экспертиз из Эстонии привлекли родители погибших детей. Они не верят данным официального следствия и не удовлетворены сложившейся ситуацией.

Проходящий в уголовном производстве в качестве потерпевшего Мазур ранее обратился в Приморский районный суд Одессы с просьбой разрешить проведение независимой экспертизы. Суд ходатайство удовлетворил.

Комментируя такой поворот событий, Мазур заявил, что родители пошли на этот шаг вынужденно, поскольку ранее проведенная экспертиза ничего не установила.

«Ни причину пожара, ни нарушений - ничего. По факту мы не знаем, в чем причина гибели наших детей. Надежда только на экспертизу. Наше государство в лице следственных органов не оправдало доверия», - сказал Мазур.

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели трех девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

24 апреля 2018 года суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой 27 апреля завершено. Материалы переданы в суд.

Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

2 июля 2018 года адвокат 37 потерпевших семей в суде подал ходатайство о взыскании с Одесского горсовета в качестве морального ущерба 3,9 млн грн.