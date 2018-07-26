Суд арестовал водителя Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку в центре Киева

Согласно решению суда об избрании Кириллу Островскому меры пресечения, возможность внесения за него залога не предусмотрена.

Шевченковский районный суд Киева постановил до 21 сентября арестовать водителя Hummer Кирилла Островского, который в центре столицы на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судья Виталий Циктич объявил на заседании суда после более 1,5 часа пребывания в совещательной комнате.

Он также добавил, что решением суда об избрании Островскому меры пресечения не предусмотрена возможность внесения залога.

Адвокаты подозреваемого после заседания суда от общения с журналистами отказались.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля водитель автомобиля Hummer Островский, игнорируя красный сигнал светофора, на бульваре Леси Украинский в Киеве совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности).

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, Островский отказался предоставить биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.

Сегодня суд избирает ему меру пресечения. Прокуратура настаивает на аресте Островского. Во время судебного заседания он частично признал свою вину.