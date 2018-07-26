"Скрепно и курортно": в соцсети показали военные вертолеты над пляжем оккупированного Крыма (фото)
В соцсети показали, как в оккупированном Крыму военные вертолеты РФ летали над головами отдыхающих на пляже.
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Соответствующие фото опубликованы на странице блоггера RoksolanaToday&Крым в Twitter.
«Во вторник, прямо по головам пляжников летали вертолеты. Люди говорят – готовились к севастопольскому милитари-шоу скрепно, курортно, увлекательно...», – говорится в сообщении.
Хлеба и зрелищ?— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 липня 2018 р.
Перекусили? И зрелища подоспели
Во вторник,прямо по головам пляжников летали вертолеты
Люди говорят-готовились к севастопольскому милитари-шоу
скрепно,курортно,увлекательно... pic.twitter.com/z5FoaVu02G
По информации российских пропагандистских ресурсов, 24 июля в аннексированном Крыму состоялась репетиция парада в Севастополе ко дню ВМФ РФ, который оккупанты будут отмечать 29 июля.
Сообщалось, что в репетиции, помимо военных кораблей, принимали участие военные вертолеты и истребители.