"Скрепно и курортно": в соцсети показали военные вертолеты над пляжем оккупированного Крыма (фото)

15:19, 26 июля 2018
Общество
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Над головами пляжников летали военные вертолеты / фото RoksolanaToday&Крым, Twitter

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Соответствующие фото опубликованы на странице блоггера RoksolanaToday&Крым в Twitter.

«Во вторник, прямо по головам пляжников летали вертолеты. Люди говорят – готовились к севастопольскому милитари-шоу скрепно, курортно, увлекательно...», – говорится в сообщении.

фото RoksolanaToday&Крым, Twitter

По информации российских пропагандистских ресурсов, 24 июля в аннексированном Крыму состоялась репетиция парада в Севастополе ко дню ВМФ РФ, который оккупанты будут отмечать 29 июля.

Сообщалось, что в репетиции, помимо военных кораблей, принимали участие военные вертолеты и истребители.

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Теги: #Крым#Севастополь