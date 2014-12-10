В Полтавской области при взрыве на предприятии один человек погиб, трое травмированы

Как сообщили УНИАН в Полтавском областном управлении ГСЧС, в 12:00 на комбикормовом заводе в Зенькове произошел взрыв. Охранник предприятия сообщил в ГЧСЧ о том, что в помещении для хранения силоса, при отгрузке продукта, он услышал громкий хлопок без последующего горения.

В результате происшествия один человек погиб, трое находятся в больнице. Погибший - 42-летний житель Зенькова. Один из пострадавших - 1981 года рождения - в результате взрыва получил переломы и ушибы рук, ног и грудной клетки и сейчас находится в реанимации. Еще двое пострадавших — также жители Зенькова, 1985-го и 1994-го годов рождения - с ожогами лица, конечностей и с ожоговым шоком, госпитализированы.

Причину взрыва выясняют работники управления ГСЧС.

Известно, что завод занимается производством и реализацией подсолнечного масла ТМ «Диканька», ТМ «Диканський хуторок», ТМ «Маслинка», а также производством сложных кормов, предстартеров, концентратов.