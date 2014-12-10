Президент обещает бороться за освобождение незаконно заключенных в РФ украинцев до победного конца

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко к Украинскому народу по случаю Международного дня прав человека.

В обращении отмечено, что сегодня, «когда против Украины ведется война, проблема прав человека приобретает особое значение». «В центре внимания государства и общества оказались сограждане, права которых сейчас грубо и цинично нарушаются. Прежде всего это те, кто страдает от террористов на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей, кого притесняют в оккупированном Крыму», - говорится в документе. При этом отмечается, что украинская власть приложит максимум усилий, чтобы принципы Всеобщей декларации прав человека, которые Организация Объединенных Наций приняла 66 лет назад, были ведущими во всех сферах жизни граждан.

В обращении отмечается, что в настоящее время государственные структуры с участием Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, представителей гражданского общества, в частности неправительственных правозащитных организаций, и с привлечением международных экспертов работают над текстом национальной стратегии в области прав человека. При этом Порошенко напомнил, что 15 октября 2014 года подписал Указ «О разработке национальной стратегии в области прав человека».

Читайте такжеСБУ: Боевики готовы передать Украине 152 заложника, из них - 77 бойцов "Донбасса"«Вместе мы создадим современное правовое государство, главной ценностью которого будет человек, его права и свободы», - подчеркнул Порошенко и поблагодарил всех, кто «отстаивает и защищает право жить в свободной европейской стране».