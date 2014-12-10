В Крыму объявили праздником день псевдореферендума

Эту дату теперь будут отмечать как «День республики Крым», сообщает Крим.Реалії.

Упомянутый законопроект принят в первом чтении на заседании крымского «парламент» 10 декабря. За проголосовали 65 из 65 присутствующих депутатов.

«Установить 16 марта Днем Республики Крым и объявить его нерабочим, праздничным днем. В случае, когда этот день выпадает на субботу или воскресенье, перенести выходной на следующий после праздничного рабочий день», - сказал первый вице-спикер Крыма Константин Бахарев.

По его словам, объявление дня «референдума» праздником подчеркивает особый статус этого дня для Крыма и играет «объединяющую роль для всего крымского сообщества», независимо от национальности и вероисповедания.

Читайте такжеВ Крыму думают над национализацией украинских церквейДепутаты встретили голосование за этот законопроект аплодисментами.

16 марта 2014 года, по результатам так называемого референдума, который состоялся на территории Крыма и Севастополя, Россия включила полуостров в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.

По официальным данным, в Крыму почти 100% избирателей (96,77%) проголосовали "за" аннексию полуострова Россией при явке 83,1%. В то же время, в опубликованном через полтора месяца обзоре членов Совета по правам человека при президенте РФ указывалось, что явка на "референдуме" в Крыму составляла 30-50%, из них "за" голосовали 50-60%.