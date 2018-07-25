Грузинские спасатели эвакуировали тело погибшего в горах украинского альпиниста

Грузинские спасатели на шестой день после начала поисковых работ сумели добраться до тела украинского альпиниста, погибшего во время восхождения на гору Тетнулди в Сванетии.

Об этом сообщает «Грузия Online» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями страны.

Тело альпиниста сегодня было доставлено в прозектуру города Кутаиси.

Сообщение об исчезновении двоих украинских туристов поступило в Службу 18 июля. В связке из восьми человек они решили покорить гору Тетнулди, однако сорвались и упали в расщелину. Одного украинского туриста удалось вызволить живым. Спасатели пытались вытащить и второго, однако из-за резкого ухудшения погодных условий сделать это не удалось.