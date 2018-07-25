Грузинские спасатели эвакуировали тело погибшего в горах украинского альпиниста
01:02, 25 июля 2018Общество
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REUTERS
Грузинские спасатели на шестой день после начала поисковых работ сумели добраться до тела украинского альпиниста, погибшего во время восхождения на гору Тетнулди в Сванетии.
Об этом сообщает «Грузия Online» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями страны.
Тело альпиниста сегодня было доставлено в прозектуру города Кутаиси.
Сообщение об исчезновении двоих украинских туристов поступило в Службу 18 июля. В связке из восьми человек они решили покорить гору Тетнулди, однако сорвались и упали в расщелину. Одного украинского туриста удалось вызволить живым. Спасатели пытались вытащить и второго, однако из-за резкого ухудшения погодных условий сделать это не удалось.
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