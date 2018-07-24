Врачи объяснили, почему не спасли ребенка и беременную женщину, отравившихся грибами (видео)

Врачи говорят, что все могло бы быть иначе, если бы семья вовремя обратилась за помощью в больницу.

В Одесской области бледной поганкой отравилась многодетная семья. 11-летний мальчик и его беременная мать скончались, еще четверо детей в реанимации. Семья попала в больницу лишь на третий день после отравления.

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Скорую вызвали соседи только тогда, когда у беременной женщины отказали конечности. Почему взрослые тянули и как могли не распознать ядовитых грибов говорится в сюжете ТСН.

Соседи говорят, что женщина не увидела плохих грибов из-за того, что не разбиралась в этом. Люди говорят, что семья сразу не обратилась к врачам из-за опасения, что не хватит средств на лечение. По их словам, после первых признаков отравления семья пила только минеральную воду.

Отец семейства узнал что потерял ребенка и жену, когда сам вышел из больницы. У него была истерика.

Самая маленькая девочка, которая грибов не ела, все равно получила токсины - через молоко матери.

Врачи говорят, что все могло бы быть иначе, если бы семья вовремя обратилась за помощью в больницу. Врачи уточняют, что после ужина всем стало плохо, но в больницу обратились только на третий день. "Позднее обращение сыграло роль", - говорит врач Владимир Босенко, заведующий отделением интенсивной терапии детской областной больницы. "После ужина ночью у всех появились рвота и понос. Это были первые признаки отравления, но они обратились к врачам аж на третий день", - отметил Босенко.

Тем временем соседи несут семье продукты и деньги на похороны.