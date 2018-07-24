Во Львове инициируют установление качественных камер видеонаблюдения на железнодорожном вокзале

В прокуратуре отметили, что пассажиры, которые прибывают во Львов в туристических целях, часто становятся объектами посягательств лиц без постоянного места жительства, в частности, ромской национальности.

Львовская местная прокуратура №2 установила, что за время функционирования головной станции Львова (с мая по декабрь 2017 года), на ней совершено 81 кражу: 35 на Главном и Пригородном железнодорожных вокзалах, 30 – в поездах и 16 – на территориях, принадлежащих ПАО «Укрзализныця». Кроме этого, зарегистрировано восемь грабежей.

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Проанализировав эти правонарушения выяснилось, что они остаются не раскрытыми, прежде всего, из-за того, что на Пригородном железнодорожном вокзале отсутствуют камеры видеонаблюдения, а на Главном железнодорожном вокзале качество такой видеосъемки является очень низким, передает varta1.com.ua.

В то же время, на улице Черновицкой и площади Дворцовой, которые расположены вблизи вокзалов, зафиксировано 149 краж, два грабежа, восемь мошенничеств и умышленное убийство.

Из указанного количества зарегистрированных уголовных правонарушений, в суд направлено лишь восемь, что свидетельствует о крайне низком проценте раскрываемости.

В прокуратуре уверены, что наличие специальной видеоаппаратуры позволит быстро раскрывать преступления, привлекать виновных к ответственности, а также упреждать совершение таких видов преступлений как грабежи, разбои, кражи, преступления против жизни и здоровья.

«Стоит учесть, что железнодорожные вокзалы принимают поезда международного сообщения, а пассажиры, прибывающие во Львов в туристических целях, часто становятся объектами посягательств лиц без постоянного места жительства, в частности, ромской национальности. Во время расследования этих преступлений есть необходимость в оперативном получении видео с камер наблюдения для установления причастных к преступлению. Длительное расследование приводит к отъезду потерпевших и потере доказательств. Такие эпизоды формируют негативный имидж как Львова так и государства в целом», – комментирует ситуацию руководитель Львовской прокуратуры №2 Сергей Янчишин.

Следовательно, местная прокуратура инициировала решение этого вопроса перед руководством производственного подразделения Вокзал станции «Львов» филиала «Пассажирская компания» ПАО «Украинская железная дорога» и мэром Львова.