Львовский суд арестовал c правом внесения залога мэра города, второй раз погоревшего на взятке

Городской голова Сколе, в марте осужденный за взяточничество к 6,5 годам тюрьмы, был задержан в июле за получение 68 тыс. грн неправомерной выгоды.

Галицкий районный суд Львова сегодня, 20 июля, избрал меру пресечения мэру города Сколе, задержанному при получении взятки, с правом внесения залога в размере 140 960 грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

Читайте такжеМэр города на Львовщине отличился страстным антисемитским выступлением (видео)

«20 июля Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения мэру города Сколе в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в размере 140 960 грн», - сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 18 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании при получении взятки в размере 68 тыс. грн городского головы г. Сколе Львовской области.

19 июля ему было сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет заключения и конфискацию имущества.

Справка УНИАН. 15 марта 2018 года Стрыйский городской суд Львовской области приговорил мэра г. Сколе Владимира Москаля за взяточничество к 6,5 годам лишения свободы. Срок заключения считался от 11 августа 2015 года, когда суд избрал меру пресечения. Однако под стражей мэр не был, поскольку уплатил залог. Москаль продолжал исполнять обязанности мэра города и готовить апелляцию.