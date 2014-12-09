Боевики в "день тишины" 9 раз обстреляли силы АТО и продолжают вести огонь по жилым кварталам - СНБО

Боевики в «день тишины» 9 раз обстреляли позиции сил АТО и продолжают вести огонь по жилым кварталам.

Об этом УНИАН сообщили в Информационно-аналитическом центре СНБО.

Читайте такжеРежим прекращения огня введен в действие на всех позициях - пресс-центр АТО

«Нарушая режим тишины, в течение дня незаконными вооруженными формированиями совершено 9 обстрелов позиций сил АТО в районах населенных пунктов: Майорское, Никишино, Редкодуб, Станица Луганская, Николаевка, Крымское и аэропорт Донецк», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, «несмотря на режим тишины, террористы продолжают обстреливать жилые кварталы. В частности, сегодня во время артобстрела боевиками города Попасная 44-летняя женщина получила осколочное ранение. Также повреждены административные и хозяйственные здания ООО «Попасная-Агро» по улице Чехова».

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины Юрий Бирюков заявлял, что в течение дня в зоне проведения антитеррористической операции не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий. «Сегодня действительно прекратились обстрелы - утром 3 случая, из них 2 из стрелкового оружия. Раненых у нас - 0, погибших - 0», - сообщил он.

Читайте такжеВчера затишье было только на юге зоны АТО - СНБО

Сегодня по инициативе президента Украины Петра Порошенко на всех позициях сил АТО введен режим прекращения огня.

Министерство обороны сообщило, что «обстрелы по позициям сил АТО было зафиксировано на всей линии фронта из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».