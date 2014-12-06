За сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных

За минувшие сутки террористы 45 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, используя содержание «гуманитарного конвоя» из России, террористы открывали артиллерийско-минометный огонь и осуществляли залпы из «Градов».

Особенно это было ощутимо на Луганском, Донецком и Дебальцевском плацдармах. Обстрелам со стороны террористов подверглись мирные жители населенных пунктов Крымское, Трехизбенка, Ольховое, Макарово, Счастье, Березовое, Опытное, Авдеевка, Марьинка, Новая Григорьевка, Чернухино, Орлово-Ивановка, Миус.

По данным пресс-центра, за минувшие сутки от вражеских обстрелов пострадали двое мирных жителей Донбасса.

Кроме того, по данным штаба АТО, в районе международного аэропорта «Донецк» украинские «киборги» мужественно отбивают атаки террористов. «После того как несколько дней назад в бою за старый терминал было уничтожено значительное количество элитных российских военных, бандиты всего один раз рискнули приблизиться к позициям бойцов АТО на расстояние автоматного выстрела. И снова потерпели неудачу. Отступили, оставляя на поле боя свежие трупы своих соратников», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики ЛНР активизировали обстрелы сил АТО - ЛОГАТакже отмечается, что украинские войска на всех направлениях продолжают активную боевую работу. В частности, военные саперы проводят уничтожение неразорвавшихся боеприпасов, очищая территорию населенных пунктов. Осуществляются поисково-ударные действия с целью ликвидации диверсионных банд противника. Противотанковые и механизированные подразделения совершенствуют практическое мастерство в использовании современных переносных противотанковых комплексов.

Читайте такжеУ Порошенко анонсировали День тишины на ДонбассеВ штабе также сообщили, что украинская артиллерия нанесла 21 огневой удар по скоплениям живой силы и техники боевиков.