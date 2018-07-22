В Греции известного украинского музыканта приговорили к 180 годам тюрьмы

Работодатели заставили украинцев Литвинчука и Шваюка перевозить на яхте мигрантов - теперь их приговорили к 180 годам тюрьмы.

В Греции суд приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта ивано-франковского группы "Перкалаба" Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука. Суд над украинцами состоялся 20 июля, обоих признали виновными в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом пишет Слідство.Інфо. Как сообщила переводчица прокуратуры города Пирей Лидия Костив, украинцев обвинили сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Европейского союза, создание опасности для жизни людей из-за перезагрузки яхты и отсутствия спасательных средств. Также при задержании у Шваюка и Литвинчука не было документов на управление яхтой.

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Греческий адвокат украинцев Захарияс Кессес пояснил, что такие большие сроки обусловлены особенностями греческого законодательства. По его словам, кроме Сергея и Петра на яхте были еще 63 нелегальных мигранта.

“При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Изначально им грозило 630 лет за решеткой”, – сказал адвокат.

Родственники моряков говорят, что мужчины принудительно оказались в этой ситуации и не имели умысла совершать преступление. По словам матери Петра Литвинчука, они поехали работать в Турцию, где им предложили быть помощниками капитана на прогулочной яхте. Но уже в Турции, работодатели заставили украинцев перевозить на яхте мигрантов. Неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой.

По информации Министерства иностранных дел Украины, сейчас в греческих тюрьмах находится около 150 украинцев, осужденных по похожим обвинениям. Некоторые их предложения достигают более чем 600 лет. По словам родных и адвокатов, большинство осужденных совершили преступление несознательно или под принуждением.