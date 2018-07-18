Мать крымского политзаключенного Панова рассказала, что после пыток током у него возникли проблемы со здоровьем

"Медиков там нет, и лекарств никто не дает. А если начнешь сильно требовать - посадят в "одиночку", - рассказала мать Панова.

Мать политзаключенного Евгения Панова рассказала, что после пыток током у сына возникли проблемы со здоровьем, а медицинскую помощь в СИЗО не оказывают.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. "Он никогда ни на что не жалуется, терпит, даже если болит. Начинает говорить, когда уже сил нет терпеть. В этот раз сказал, что есть проблемы с деснами. Зубы черные после тока, болят и обламываются. Медиков там нет, и лекарств никто не дает. А если начнешь сильно требовать - посадят в "одиночку". Но на зубы жалуются многие, и иногда, когда набирается определенное количество больных, привозят из города стоматолога, который просто вырывает больные зубы", - отметила мать.

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Она рассказала, что свидание проходит через мутное двойное стекло с железной арматурой между стеклами, общение обеспечивают старые телефонные трубки, через которые плохо слышно.

Как сообщал УНИАН, «суд» в оккупированном Крыму приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Панова к 8 годам колонии строгого режима. ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в временно оккупированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержался в московском СИЗО «Лефортово», после - вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины опровергает российские обвинения в адрес украинцев и называет их провокацией российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафа в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).