В Киеве праворадикалы С14 разбросали мусор с Лысой горы у входа в управление полиции (фото, видео)

В знак протеста против возбуждения уголовного дела в отношении координатора С14 Сергея Мазура члены организации устроили акцию возле отделения полиции.

Праворадикалы общественной организации С14 принесли несколько пакетов мусора с Лысой горы и разбросали его у входа в Голосеевское управление полиции Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, в знак протеста против возбуждения уголовного дела в отношении координатора С14 Сергея Мазура, которого обвиняют в погроме лагеря ромов, члены этой организации устроили акцию у входа в Голосеевское управление полиции Киева.

Несколько десятков праворадикалов принесли к отделению полиции мешки с мусором, оставшимся от лагеря ромов на Лысой горе в Голосеевском районе.

По их словам, следователь этого управления по фамилии Зарудный фальсифицирует дело против координатора С14 Сергея Мазура. Они утверждают, что непосредственно в погроме лагеря на самом деле участвовали работники полиции в гражданской одежде, однако никаких претензий к своим коллегам у правоохранительных нет.

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Также участники акции протеста уверяют, что владеют записью разговора со следователем Зарудным еще до возбуждения дела против Мазура, в ходе которого тот допускал ксенофобские и расистские высказывания в отношении лиц ромской национальности, и пообещали вскоре обнародовать эти записи в сети Интернет.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля члены праворадикальной организации C14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

В полиции заявили, что расследуют уголовное производство по двум статьям - «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также - «хулиганство» УК.

10 июля пользователи Facebook сообщили, что полиция проводит обыск в квартире одного из координаторов праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе. Впоследствии в полиции заявили, что одному из участников погрома лагеря ромов объявлено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Речь шла о Мазуре.

Сегодня, 18 июля, Голосеевский райсуд Киева взял его под круглосуточный домашний арест.