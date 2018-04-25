Разгром лагеря ромов в Киеве: полиция начала два уголовных производства

В полиции заявили, что проводят все необходимые действия для установления правонарушителей.

Разгром лагеря ромов в Киеве будет расследовать полиция. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по двум статьям Уголовного кодекса Украины: нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии и хулиганство.

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Как говорится в сообщении полиции Киева, "сегодня в сети Интернет появилось видео неправомерных действий неизвестных лиц в отношении граждан, которые находились в урочище Лысая гора. Опубликованное видео стало основанием для немедленного внесения сведений в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции м. Киева".

Следственным отделом Голосеевского управления полиции после проведения первоочередной проверки начаты уголовные производства по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции начали расследование, а затем проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться в столичную полицию для дачи показаний.

Как сообщал УНИАН, ранее глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что "сожгли не лагерь цыган, а оставленный ими мусор", а полиция не получала ни одной жалобы ромов на побои или насилие.

На опубликованном видео видно, что нападавшие преследовали цыган, бросали в них камни и распыляли в их сторону слезоточивый газ.