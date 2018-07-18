Суд подтвердил право «Дарницы» на выпуск препарата «Корвалол-Дарница»

Судебные тяжбы вокруг права использования названия «Корвалол» длятся с 2004 года.

Киевский хозяйственный суд отказал ПАО «Фармак» в требовании отменить государственную регистрацию знака для товаров и услуг «Корвалол-Дарница», который принадлежит ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

Таким образом, «Фармацевтическая фирма «Дарница» подтвердила законное право на выпуск препарата «Корвалол-Дарница», сообщается на сайте компании.

«Знак для товаров и услуг «Корвалол-Дарница» зарегистрирован в 2005 году и принадлежит фирме «Дарница». Компания использует данный знак исключительно в пределах прав, заявленных при его регистрации, и никоим образом не нарушает права «Фармака» относительно знака для товаров и услуг «Корвалол Corvalolum». Искусственное приобретение «Корвалол Corvalolum» статуса хорошо известного знака в 2017 году потребовалось нашим коллегам по рынку исключительно для инициирования иска отмены знака «Корвалол-Дарница», - комментирует на сайте компании директор по корпоративным, регуляторным и юридическим отношениям «Фармацевтической фирмы «Дарница» Александр Бутко.

В пресс-релизе компании также сообщается, что в 2017 году объемы розничных продаж корвалола производства ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и ПАО «Фармак» составили соответственно 43 и 44 млн грн.

Судебные тяжбы вокруг права использования названия «Корвалол» между компаниями длятся с 2004 года. В 2011 году суды всех инстанций (в том числе и кассационной) выносили решение в пользу «Дарницы» и отказывали компании «Фармак» в аналогичных требованиях об отмене знака «Корвалол-Дарница».

Одно из последних заседаний по этому делу состоялось по апелляционной жалобе «Дарницы» в Киевском апелляционном хозяйственном суде 26 июня. Суд отменил повторное решение о признании общеизвестным обозначения «Корвалол Corvalolum», принятое Апелляционной палатой Министерства экономического развития и торговли, и признал недействительным указ министерства от 19 июля 2017 года, который утверждал это решение.

Фармацевтическая фирма «Дарница» основана в 1930 году и входит в тройку крупнейших украинских фармпроизводителей. Компания специализируется на производстве твердых и мягких лекарственных форм, растворов для инъекций в ампулах, капель, стерильных порошков для приготовления растворов для инъекций и инфузионных растворов. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.