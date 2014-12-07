Боевики в День украинской армии рекордное количество раз обстреляли окрестности Мариуполя
Пока военные держат на себе удары в окрестностях, Мариуполь спокойно приветствовал защитников.
Боевики побили рекорд и восемь раз обстреливали окрестности Мариуполя. Это больше, чем за все время проведения АТО, сообщает ТСН.
С шести утра противник бил из противотанковых ракет, минометов, реактивной системы "Град". Огонь был хаотичный, не только по военным позициям, поэтому в напряжении и без света прожили этот день и люди в Мирном, Гнутовом, Чемарлике и Павлополе.
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Но день прошел без потерь. В целом для военных это была прогнозируемая ситуация. Именно поэтому на передовой о празднике мало что напоминает.
Оборону здесь уже более трех месяцев держит сводное подразделение морской пехоты. Это элита украинской армии, которая не предала наше государство во время оккупации Крыма, и дальше готова положить жизнь за родину. К ним сегодня не приезжало руководство с поздравлениями, они не слышали слов президента, сегодня здесь праздник - это банный день и возможность поздравить друг друга. Пока военные держат на себе удары в окрестностях, Мариуполь спокойно приветствовал защитников.