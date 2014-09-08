Окрестности Мариуполя обстреливают из минометов - Азов
02:35, 08 сентября 2014Политика
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Состоянием на вечер воскресения обстановка в Мариуполе стабильно напряженная, продолжаются обстрелы окрестностей города из минометов.
Окрестности Мариуполя обстреливают из минометов / скриншот
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил батальон "Азов".
"Недавно удар нанесли по одному из блок-постов со стороны населенного пункта Сартана. Данных о пострадавших на данный момент нет", - говорится в сообщении.
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