Сегодня начался прием заявлений в вузы - МОН

Согласно информации, через электронные кабинеты поступающие уже подали почти 42 тысячи заявлений, система работает в нормальном режиме.

Сегодня, 12 июля, начался прием заявлений на поступление в высшие учебные заведения на бакалавра, младшего специалиста на базе 11 классов, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, об этом шла речь на пресс-конференции в министерстве с участием генерального директора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова и директора ГП «Инфоресурс» Оксаны Белик.

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Согласно информации ведомства, большинство таких поступающих подают заявления в электронном виде через личные кабинеты, которых сейчас уже зарегистрировано более 123 тыс. и через которые подано около 42 тыс. заявлений.

Также сообщается, что сейчас больше всего заявлений подано в КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко, Киевскую и Львовскую политехники, ХНУ им. Каразина, ДНУ им. Гончара.

«Сейчас через электронные кабинеты свои заявления подали уже более 12,5 тысячи абитуриентов, то есть 10% от тех, кто зарегистрировал кабинеты. Это нормальная стабильная динамика, система работает в штатном режиме, и мы готовы дальше принимать заявления от абитуриентов. Но хочу обратить внимание, чтобы перед подачей электронных заявлений поступающие обязательно проверили данные, внесенные в электронный кабинет. Поскольку после подачи первого заявления они уже не смогут исправить никакую информацию», - отметила Белик.

Она также призвала поступающих не спешить подавать заявления в первые дни - это они смогут сделать до 18 часов 26 июля. А до 18 часов 25 июля будет открыта возможность для регистрации электронных кабинетов.

«Посмотрите на учебные заведения, их конкурсные предложения, определите правильно приоритеты. Помните, что место поступающего в рейтинге определяется не датой подачи заявлений, а зависит только от конкурсного балла», - отметила Белик.

В свою очередь Шаров добавил, что при подаче заявлений на бюджет поступающие должны особенно внимательно отнестись к определению приоритетности. Поскольку после подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно. В то же время, если заявление с приоритетом еще не зарегистрировано в заведении, то абитуриент может его отменить и подать новое. Но если заявление зарегистрировано, то в случае отмены поступающий теряет приоритет без возможности его восстановления.

«Хочу напомнить, что поступающие на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления могут подать на бюджет до 7 заявлений на 4 специальности. Следует очень внимательно отнестись к определению приоритетности. В алгоритме адресного размещения госзаказа рассматриваются абсолютно все заявления, и приоритетность не дает преимущества тому или иному заявлению, но она определяет последовательность их рассмотрения», - пояснил Шаров.

Как сообщал УНИАН, ранее Гриневич предупредила о возможных сложностях с электронными кабинетами абитуриентов.