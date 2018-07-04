Гриневич предупредила о возможных сложностях с электронными кабинетами абитуриентов (видео)

По словам министра образования, в этом году серверные мощности системы было увеличены.

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала о возможных сложностях в работе электронных кабинетов для абитуриентов. В частности - при первой загрузке документов.

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Как сообщает ТСН, в эфире телеканала «1+1» министр напомнила, что документы от поступающих в УВО начнут принимать через электронные кабинеты с 12 июля.

"Абитуриенты в эту систему много своих данных загружают, поэтому первая загрузка может быть медленной. Из-за того, что есть защита этих каналов. После первой загрузки, система будет работать в нормальном темпе", - сообщила Гриневич.

По словам министра, в прошлом году программное обеспечение переносили в государственную собственность и создавали его.

"В этом году увеличили серверные мощности. Сбоев не должно быть. Конечно, у нас есть вероятность, что может быть техническая история, но уже мы лучше подготовлены. Я думаю, что 1 августа все абитуриенты получат объективные данные и смогут поступить в высшее учебное заведение согласно своим результатам ВНО и своему выбору", - сказала министр.

Напомним, регистрация электронных кабинетов абитуриентов в системе стартовала уже с 2 июля. УНИАН выяснил, какие особенности будет иметь вступительная кампания-2018, к чему в этом году следует готовиться абитуриентам и как правильно подать документы в ЗВО.