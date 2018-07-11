В Житомире полиция проверяет похищение у волонтера помощи для украинских бойцов

Неизвестные похитили из гаража волонтера форму, специальную амуницию, обувь, кофе и другие вещи, которые предназначались военным на передовой.

В Житомире правоохранители начали проверку по факту похищения у волонтера Юлии Толмачевой помощи, которую планировали доставить украинским бойцам на передовую.

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Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

Согласно сообщению, в настоящее время по факту похищения у Толмачевой военной амуниции полиция проводит проверку.

Как написала Толмачева на своей странице в Facebook, неизвестные похитили из ее гаража форму, специальную амуницию, обувь, кофе и другие вещи.

Она рассказала корреспонденту УНИАН, что кражу обнаружила сегодня, 11 июля, и сразу же написала заявление в полицию.

Волонтер с 2014 года возит помощь для бойцов на передовую.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года возле Зайцево Донецкой области снайперы боевиков ранили волонтеров. Экипаж Толмачевой тогда был расстрелян, а сама она получила тяжелое ранение. Указом президента Украины Петра Порошенко Толмачева награждена орденом княгини Ольги III степени.