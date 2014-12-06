Из-за режима Януковича Украина скатилась в рейтинге свободы Интернета до категории «частично свободных» стран
Международная неправительственная организация Freedom House из-за репрессий режима экс-президента Украины Виктора Януковича переместила Украину в рейтинге свободы Интернета из категории «свободных стран» в «частично свободные», по сравнению с прошлым годом.
Об этом говорится в переданном УНИАН ежегодном отчете Freedom on the Net 2014.
Согласно рейтингу, в 2014 году Украина набрала сразу 5 негативных баллов и имеет 33 балла из 100 возможных, тогда как 2013 году имела 28 негативных баллов.
Как отмечается в отчете «репрессии Януковича стали главной причиной падения рейтинга».
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Freedom House отмечает, что бывшее руководство страны пыталось консолидировать в своих руках крупнейшие СМИ.
Кроме того, «за период Евромайдана более 150 журналистов и блогеров были избиты, похищены или убиты», - отмечается в отчете.
«Сайты, которые не соглашались с политикой прежнего режима, подвергались постоянным DDoS-атакам», - добавляют эксперты Freedom House.