Из-за режима Януковича Украина скатилась в рейтинге свободы Интернета до категории «частично свободных» стран



Об этом говорится в переданном УНИАН ежегодном отчете Freedom on the Net 2014.

Согласно рейтингу, в 2014 году Украина набрала сразу 5 негативных баллов и имеет 33 балла из 100 возможных, тогда как 2013 году имела 28 негативных баллов.

Как отмечается в отчете «репрессии Януковича стали главной причиной падения рейтинга».

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Freedom House отмечает, что бывшее руководство страны пыталось консолидировать в своих руках крупнейшие СМИ.

Кроме того, «за период Евромайдана более 150 журналистов и блогеров были избиты, похищены или убиты», - отмечается в отчете.

«Сайты, которые не соглашались с политикой прежнего режима, подвергались постоянным DDoS-атакам», - добавляют эксперты Freedom House.