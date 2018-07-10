"Московские палачи приговорили его к смертной казни": Порошенко попрощался с Левком Лукьяненко (видео)

Также президент Петр Порошенко с супругой выразили соболезнования родным Левка Лукьяненко.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко приняли участие в панихиде по украинскому диссиденту, политику, Герою Украины и автору Акта провозглашения независимости Украины Левку Лукьяненко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, панихиду во Владимирском соборе отслужил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

«Это большая трагедия и большое горе, когда Украинское государство и украинский народ теряют такие личности, как Левко Григорьевич Лукьяненко, который всей своей жизнью продемонстрировал силу духа и патриотизм украинского народа», - сказал Порошенко после церемонии прощания.

Президент вспомнил о деятельности Лукьяненко, когда «еще в шестидесятые годы прошлого века московские палачи приговорили его к смертной казни».

«Но жизнь Левка Григорьевича как раз ярко демонстрирует, что все в руках Божьих. И Господь даровал ему долгие годы жизни. Я считаю совсем неслучайным, что день рождения Левка Григорьевича, 24 августа, совпал с днем возрождения украинской государственности», - сказал президент.

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«И совсем не случайно, когда на экземпляре (Акта провозглашения независимости Украины), который был у Левка Григорьевича, Верховная Рада приняла Декларацию о нашем украинском суверенитете», - отметил он.

Порошенко подчеркнул: «И сегодня, когда государство возрождается, когда нация понимает свои исторические корни, когда украинцы во всем мире друг друга приветствуют: «Слава Украине!», и не только украинцы приветствуют так, отвечают на это: «Героям слава! .

«Слава таким Героям, как Левко Григорьевич Лукьяненко», - подчеркнул президент.

«Я прошу Господа, чтобы он даровал ему Царствие небесное. Вечная память тебе, дорогой Левко Григорьевич», - сказал глава государства.

Также Порошенко с супругой выразили соболезнования родным Левка Лукьяненко.

Как сообщал УНИАН, Лукьяненко умер 7 июля в возрасте 89 лет. Его похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области. Левко Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.