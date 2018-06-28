Голодовку объявил еще один кремлевский узник

Эмир-Усеин Куку решил в свой 42-й день рождения таким способом начать акцию протеста против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политзаключенных.

Фигурант так называемой ялтинской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку, которого российские власти обвиняют в терроризме, 26 июня объявил голодовку.

Об этом сообщила его жена Мерьем Куку на своей странице в Facebook.

«26 июня Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку. Для меня эта новость стала шоком и большой неожиданностью! Он очень терпеливый человек! Но это предвзятое и беззаконное преследование и обвинения в терроризме подтолкнуло его на этот шаг. Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных», - написала женщина.

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Как сообщал УНИАН, граждане Украины Эмир-Усеин Куку, а также Вадим Сирук, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров обвиняются российскими властями в «участии в террористической организации» и «планировании захвата власти насильственным способом». Их дела объединены в одно, так называемое «дело Хизб ут-Тахрир».

В МИД Украины считают дело против указанных шести украинских граждан сфабрикованным.