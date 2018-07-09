Участница нападения на "киборга" Вербича получила условный срок

На судебном заседании обвиняемая также публично извинилась перед потерпевшим.

Подольский районный суд Киева приговорил к трем годам лишения свободы условно Екатерину Лапинскую за причастность к нападению на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве.

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Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений. Согласно документам суда, Лапинская признала свою вину и заключила сделку со следствием.

Как поясняет столичная прокуратура, рассматривая вопрос о возможности заключения данного соглашения прокурор исходил из того, что подозреваемая безоговорочно и в полном объеме признала обвинение в инкриминируемом преступлении, которое относится к категории средней тяжести, и согласилась понести за его совершение наказание.

"Кроме того, было учтено мнение потерпевшего и его представителя, которые предоставили согласие относительно заключения такого соглашения, и в дальнейшем подтвердили свою позицию в судебном заседании как относительно квалификации преступления, так и определенного наказания в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в год", – объясняет пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Отмечается также, что на судебном заседании обвиняемая также публично извинилась перед потерпевшим.

Таким образом суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц") и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы.

Одновременно от отбывания назначенного наказания Лапинскую суд освободил и установил испытательный срок в год.

Она должна периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; уведомлять указанный орган об изменении места жительства и работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Также Лапинская должна появляться по каждому требованию в суд, в производстве которого находятся материалы уголовного производства в отношении нее.

Согласно приговору суда Лапинскую освободили из-под стражи.

Нападение на АТОвца Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, произошло 2 мая на ул. Константиновской в Киеве. Нападавшие нанесли Вербичу удар ножом в нижнюю часть спины, забрызгали слезоточивым газом и били его молотком.

Впоследствии полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки предполагаемых нападавших.

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").

Подозреваемых в нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича задержали в Харькове. СБУ установила, что организатором нападения на АТОвца-защитника ДАПа является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.