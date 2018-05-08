"Искренне раскаиваюсь": напавшая на "киборга" в Киеве впервые прокомментировала кровавый инцидент (фото)

Адвокаты просят отпустить девушку под домашний арест.

Подольский райсуд Киева избирает меру пресечения Екатерине Лапинской, которую задержали по подозрению в нападении на участника АТО Дмитрия Вербича.

По утверждению прокуроров, Лапинская с группой лиц совершила тяжелое преступление. Следствие установило, что молодежь шла, увидела прохожего в футболке с национальной символикой и напала с молотком и ножом, передает ТСН.

В отношении самой задержанной утверждают, что Екатерина была одета в балаклаву и снимала нападение на телефон. Также, согласно данным следствия, 3 мая Лапинская покинула Киев, уничтожила одежду и sim-карту телефона и изменила цвет волос.

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Обвинение требует меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. Прокуратура отмечает, что совершенное преступление является тяжким, предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Кроме того отмечают, что девушка вышла замуж за иностранца – гражданина России – что увеличивает риск того, что она может скрываться от следствия.

В свою очередь, защита Лапинской просит применить к ней меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку девушка раскаялась, а кроме того имеет инвалидность первой группы – у нее трансплантированная почка. Девушка уверяет, что не будет скрываться, а с мужем собирается разводиться.

"Я предоставила следствию всю информацию, что имею и искренне раскаиваюсь в преступлении. Хочу, как могу, возместить свою вину", - сказала Лапинская в суде.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Вербича. Потерпевший шел по улице и почувствовал удар в спину. Он увидел трех парней и двух девушек в масках. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.

По факту нападения открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины. Лицам, причастным к нападению, грозит до семи лет лишения свободы.

7 мая СБУ установила, что организатором нападения на участника боевых действий на Донбассе Вербича является гражданин России.