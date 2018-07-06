Экс-нардеп Ржавский заявляет о некомпетентности правоохранителей в расследовании убийства его сына

По словам экс-нардепа, во время параллельного расследования, которое проводит семья, замечены "непонятные задержки" и "непонятные отказы от проверки" со стороны правоохранителей.

Правоохранители проявляют некомпетентность в расследования убийства в Киеве 29 июня Дмитрия Ржавского, сына депутата Верховной Рады Украины ІІІ созыва Александра Ржавского. Об этом заявил бывший народный депутат Александр Ржавский сегодня во время пресс-конференции.

"Сегодня восьмой день, как погиб Дмитрий. Первая экспертиза, которая должна быть немедленно проведена - это экспертиза компьютеров, телефонов, средств видеонаблюдения и прочего. Я имею учетную запись на своем компьютере с Дмитрием. Если его только сегодня включат в сеть и он только зайдет, то у меня сразу будет отметка. Его до сих пор в сети нет. Скажите, это компетентность полиции?", - заявил он.

По его словам, во время параллельного расследования, которое проводит семья, замечены "непонятные задержки" и "непонятные отказы от проверки" со стороны правоохранителей.

"Как может быть, если я на 5 день (после убийства - ред.) езжу и собираю видео с камер по его последнему пути движения от дома до места события, и мы там первые являемся, кто просит видео с камер? Там не было ни следователей, не опрашиваются свидетели, семью не опрашивают. Если бы я сам не пришел и не попросился на встречу, меня бы вообще даже никто и не опросил. Это компетентность?", - говорит Ржавский.

"Дмитрия вскрывали в понедельник, как обычного человека, который умер естественной смертью или найденного человека на улице, явно асоциальной ситуации. То есть, абсолютно простая банальна процедура - вскрытие, причина смерти", - добавил он.

Также экс-нардеп утверждает, что создается впечатление возможного умысла нежелания расследовать это дело.

"Это (убийство - ред.) случилось в пятницу. Следствие - первая группа, которая приехала - закончилось в 4 часа следующего дня, в субботу. В субботу никаких движений не было, я сам поехал в полицию, дал свои показания о том, что я знаю. И безусловно ожидал, что как-то сдвинется дело. После этого в понедельник, как мне показалось, что что-то начало шевелиться, потому что дело забрали в прокуратуру города, как нам сказали. В понедельник была пауза. Во вторник была пауза... дело в среду к вечеру только вернулось в район", - заявил отец убитого.

В то же время, по его словам, полиция во время первого осмотра места преступления не сняла некоторые отпечатков пальцев.

"В разных местах находятся следы крови. Мы не знаем, какие смывки делала полиция, потому что на даже еще не дали первый протокол, что там было и что было осмотрено. Но знаю, что по тем замечаниям, которые мы видели, уже делали дополнительные исследования - оно было только вчера. Приехала группа и делала указанные нами места, где находили следы, отпечатки пальцев, которые не были взяты с самого начала, когда приезжала группа. Место события не было опечатано", - отметил он.

"Они, на сколько мне известно, даже не рассматривали вообще эту позицию, не искали следы возможной борьбы, которая там происходила. Само положение тела показывает, что его взяли под мышки, протянули и положили на бетонный пол", - добавил Ржавский.

Также, экс-нардеп заявил, что правоохранители не опросили потенциальных свидетелей, которые живут в многоэтажном доме напротив места совершения убийства.

"Место преступления - напротив стоит высотный дом, окна которого в прямой видимости выходят на это место... почему-то никто не опрошен, ни к кому даже не подошли. Мы ходим там и опрашиваем, а правоохранителей там нет", - говорит он.

Вместе с тем, Ржавский объяснил, что полиция не спрашивала о том, был Дмитрий правша или левша, выдвигая версию о возможном самоубийстве сына.

"Логично было бы спросить, а левша ли был ваш сын или правша? Никто не спросил. Когда нам начали говорить в качестве аргументов о том, что, видимо, это он (совершил суицид - ред.) и вот, знаете, правой рукой он это сделал (порезал руки - ред.), мы говорим: "Подождите, он же чистый левша. Он писал, ел левой рукой, он все вещи делал левой рукой. Он был с детства чистый левша, его даже никто не переучивал", - заявил он

При этом, Ржавский утверждает, что против версии самоубийства говорит тот факт, что мобильный телефон сына кто-то перемещал, уже когда Дмитрий был мертв, а сам аппарат обнаружили без следов крови.

Также экс-нардеп заявляет, что ему правоохранители не говорят, какие именно сейчас есть версии убийства. Также ему неизвестны, есть ли у следствия подозреваемые в совершении этого преступления.

"Любое подозрение должно каким-то образом иметь какое-то отражение, когда полицейский приезжает куда-то с обысками, когда полицейские приезжают кого-то опрашивать, когда полицейские задают вопросы...Никаких действий, которые бы наши внешние наблюдатели, расположенные в контрольных точках, они не видят", - заявил он.

Напомним, о смерти старшего сына Дмитрия экс-нардеп Александр Ржавский сообщил 1 июля 2018 года на своей странице Facebook.

По словам отца, убийство произошло после угроз.

"Его убили страшным варварским способом. Он умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своей убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова", - написал он.

Тело обнаружили на территории базы, которую арендует его фирма "Блиц-инвест", занимающаяся производством гидроизоляционных материалов. У мужчины были перерезаны горло и вены. Рядом лежал сломанный канцелярский нож.

По факту убийства открыто уголовное производство. Но правоохранители не исключали, что произошедшее - самоубийство.