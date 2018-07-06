В Украине зарегистрируют интересный рекорд - самую большую семью из 346 человек

Украинская семья может претендовать и на мировой рекорд. Ведь сейчас в Книгу Рекордов Гиннеса внесена индийская семья, которая насчитывает 192 человека.

8 июля 2018 года состоится регистрация уникального рекорда – "Самая большая семья в Украине", которая насчитывает 346 человек.

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Возглавляет самый большой украинский род 87-летний Павел Семенюк, который всю свою жизнь работал в городке Доброслав Одесской области строителем и был женат один раз. Об этом сообщает на своей странице в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"Семья Семенюков – это целая рота человек: 13 детей (ныне живых 10), 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнука", - говорится в ее сообщении.

Отмечается, что 8 июля вся семья Семенюков соберется вместе в городке Доброслав.

Ранее Лана Ветрова рассказывала, что в Тернополе во время фестиваля «Цвіт вишиванки» установили рекорд по самому большому количеству депутатов в вышиванках на одной локации.