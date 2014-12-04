Активиста "антикоррупционного комитета" зарезал случайный знакомый из-за домогательств - милиция

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, «сегодня ночью столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве председателя общественной организации «Бюро по борьбе с коррупцией и организованной преступностью». Им оказался 21-летний житель столицы, продавец цветов, с которым активист познакомился на улице накануне своей гибели».

В прокуратуре подчеркнули, что «подозреваемый не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности общественного активиста. Причина трагедии - сексуальная неразборчивость погибшего».

Читайте такжеАктивиста "Антикоррупционного комитета" могли убить из-за профессиональной деятельности - МВД«Установлено, что активист проживал в съемной квартире с 23-летним юношей, которого не было дома во время убийства. Оба - лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Своего нового знакомого Костренко не предупредил о своих сексуальных предпочтениях. Поэтому когда активист после нескольких рюмок коньяка начал домогаться парня, тот схватил нож и начал наносить ему удары», - отмечает прокуратура.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть Костренко повлекли открытая черепно-мозговая травма и многочисленные колото-резаные раны.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В рамках досудебного расследования назначен комплекс судебных экспертиз.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Киеве убили заместителя председателя правления ОО «Антикоррупционный комитет Майдана» Костренка. По данным активиста этой организации Антона Черныша, «Костренко занимался борьбой с коррупцией в органах государственной власти, входил в состав Консультативного совета при Генеральной прокуратуре, боролся с фактами незаконного выселения людей и был консультантом в юридических и процедурных вопросах».