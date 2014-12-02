В Киеве убили активиста Антикоррупционного комитета Майдана

Заместитель председателя правления ОО "Антикоррупционный комитет Майдана" Александр Костренко погиб вчера в Киеве.

Об этом сообщил активист организации Антон Черныш на своей странице в Facebook.

По данным LB.ua правоохранители уже установили, что Костренко зарезали в собственной квартире, следов взлома не обнаружено. В то же время его автомобиль был найден возле дома режиссера Юрия Омельчука, которого погибший защищал от рейдерства.

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"Насколько нам известно, он не занимался ничем таким, за что бы его захотели убить", - сказал активист "Антикоррупционного комитета Майдана" Дмитрий Карп.

По факту смерти Костренко открыто уголовное производство и ведется следствие.

"На момент своей смерти Саша занимался борьбой с коррупцией в органах государственной власти, вместе со мной входил в состав Консультативного Совета при Генеральной Прокуратуре, боролся с фактами незаконного выселения людей и был незаменимым консультантом в юридических и процедурных вопросах", - написал Черныш.