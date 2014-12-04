Международные журналисты призвали Кабмин отменить создание Министерства информполитики

Об этом УНИАН сообщили в комитете Независимого медиа-профсоюза Украины. ЕФЖ и МФЖ раскритиковали решение властей о создании нового органа, предупредив, что это может привести к подавлению свободы средств массовой информации в стране.

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Журналистские федерации призвали Кабинет министров уважать свободу СМИ, соблюдать права журналистов и отменить решение о создании нового министерства. "Никакие дополнительные действия не должны быть совершены без всесторонних консультаций с медийным сообществом и журналистскими союзами", - заявляют в МФЖ и ЕФЖ.

Как сообщал УНИАН, власти инициировали создание в структуре Кабмина Министерства информационной политики, и 2 декабря Верховная Рада уже назначила Юрия Стеця министром информполитики.