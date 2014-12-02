Международные правозащитники не одобрили создание Министерства информации

Об этом говорится в заявлении "Репортеров без границ", которое подписал генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.

В частности, в организации решительно выступают против создания Министерства информации, о чем было объявлено сегодня.

Также «Репортеры без границ» акцентируют внимание на том, что парламент может принять решение о создании такого министерства вместе с назначением нового правительства при условии, когда не были проведены консультации по этому вопросу с представителями гражданского общества и журналистами.

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При этом правозащитники выражают убеждение, что предоставление правительству ответственности относительно проведения "информационной политики" будет значительным регрессным шагом, который может привести к серьезным последствиям.

"В демократическом сообществе деятельность медиа не должна регулироваться правительством. Создание Министерства информации является худшим ответом среди всех возможных вариантов, которые касаются необходимости реагирования на серьезные вызовы, с которыми правительство сталкивается один на один", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что независимость и свобода СМИ являются лучшим оружием против пропаганды.

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"Привлечение журналистов в управляемую правительством информационную войну только будет подрывать общественное доверие к национальным медиа. "Репортеры без границ" настоятельно призывают украинских парламентариев выступить против этого предложения", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября советник министра внутренних дел, народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко высказал идею создать в структуре Кабмина Министерство по делам информационной политики.

По его мнению, главной задачей такого министерства была бы защита информационного пространства Украины от российской пропаганды и контрпропаганда в России, на территории временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.