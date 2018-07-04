Суд отказал в аресте "лесника Януковича"

Такое решение суд объяснил тем, что прокурор САП не сообщил суду, какие меры были приняты прокуратурой по розыску подозреваемого.

Соломенский районный суд Киева отказал прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте с целью привода в суд для избрания меры пресечения бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины времен президентства Виктора Януковича Виктора Сивца, который скрывается от правоохранителей, вероятно, в России.

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Об этом говорится в определении Соломенского райсуда, опубликованном в Госреестре судебных решений.

Согласно информации, САП подозревает Сивца в вымогательстве и получении взяток от импортеров леса в течение 2011-2014 гг. за то, чтобы он не препятствовал его продаже за границу более чем на миллион евро.

30 мая 2016 года Сивец был объявлен в розыск по подозрению в совершении уголовных преступлений по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса.

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, "поскольку прокурором в поданном ходатайстве не указано, какие действия органом досудебного расследования были предприняты для обеспечению явки подозреваемого в орган досудебного расследования".

Таким образом, отсутствуют основания для предоставления разрешения на задержание (Сивца - УНИАН) с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения", - говорится в определении.