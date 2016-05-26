ГПУ сообщила о подозрении в коррупции экс-председателю Гослесагентства времен Януковича

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Сотрудники ГПУ по результатам длительного досудебного расследования, в том числе с помощью правоохранительных органов иностранных государств в рамках международно-правового сотрудничества, собрали достаточно доказательств, и 23 мая сообщили о подозрении экс-председателю Государственного агентства лесных ресурсов и его жене по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеЗа взятки в Украине осуждена лишь пятая часть коррупционеров - Transparency International

Расследованием установлено, что бывший чиновник по предварительному сговору со своей женой и другими неустановленными лицами в 2011-2014 годах систематически получали неправомерную выгоду в виде денежных средств от иностранных субъектов предпринимательской деятельности за получения возможности закупки в Украине древесины и лесоматериалов на общую сумму свыше 140 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы через схему использования подконтрольных оффшорных компаний.

Принятыми мерами, в том числе в рамках международного сотрудничества, удалось обнаружить указанные счета и в дальнейшем арестовать денежные средства, полученные преступным путем в сумме свыше 3 млн долларов США.

Принимаются процессуальные меры для объявления подозреваемых в розыск и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Одновременно устанавливаются все причастные к совершению указанных преступлений, в том числе бывшие высокопоставленные чиновники.

В дальнейшем будет решен вопрос о специальном досудебном расследовании в отношении подозреваемых.

В вышеуказанный период Гослесагентство возглавлял Виктор Сивец.