Украинские рыболовы опасаются российских провокаций у берегов Крыма

Рыбакам рекомендуют не приближаться к 12-мильной зоне, к государственной границе Украины.

После задержания экипажа украинского судна «ЯМК-0041» у берегов Крыма других рыбаков предупреждают об опасности провокаций со стороны России.

Об этом рассказал директор частного рыболовецкого предприятия в Очакове Александр Громовой, комментируя новость о голодовке экипажа «ЯМК-0041», сообщает "Крым.Реалии".

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«Мы выпускаем суды на лов, но всех предупреждаем: ни в коем случае не приближаться к 12-мильной зоне, государственной границе Украины, поскольку возможны провокации со стороны россиян. Мы и с пограничниками постоянно работаем, было несколько совещаний по этому поводу», – отметил директор предприятия.

Как сообщал УНИАН, моряки задержанного у берегов Крыма украинского судна «ЯМК-0041» отказались от еды.

Напомним, 4 мая пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что российские пограничники возле берегов временно оккупированного Крыма задержали украинских рыбаков, которые находились на небольшом баркасе. По данным некоторых СМИ, рыболовное судно «ЯМК-0041» было задержано на запад от мыса Тарханкут.