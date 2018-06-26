В Харькове иранца приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

30-летний аспирант одного из вузов Харькова пытался купить информацию, содержащую государственную тайну.

В Харькове гражданина Ирана приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение вчера, 25 июня, принял Орджоникидзевский районный суд Харькова.

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По сведениям руководителя отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, информация о 30-летнем аспиранте одного из вузов Харькова поступила в Службу безопасности Украины в августе 2016 года. В соответствии с оперативными данными, иностранный студент встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого является исследование в военной сфере. Во время встреч он пытался выпытать информацию, содержащую государственную тайну. В конце концов иностранец договорился с научным сотрудником, что последний продаст ему определенные научные работы.

Однако научный сотрудник уведомил о таком коммерческом предложении украинские спецслужбы и при продаже якобы научной работы аспирант был задержан.

Свою вину обвиняемый не признал, однако собранных на стадии досудебного следствия доказательств было достаточно для вынесения приговора.

Прокуратура Харьковской области доказала вину гражданина Исламской республики Иран в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.114 УК Украины (шпионаж).