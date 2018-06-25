Состояние здоровья Балуха ухудшилось - адвокат

Адвокат Ольга Динзе заявила, что у незаконно осужденного во временно оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха появились сильные боли в груди и подлопаточной мышце.

Состояние здоровья украинского активиста Владимира Балуха, который с 19 марта голодает в СИЗО, ухудшилось.

Об этом адвокат Ольга Динзе сообщила интернет-изданию «Крым.Реалии» после посещения своего подзащитного в симферопольском СИЗО.

«У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло ущемление нерва », - сказала Динзе.

Она добавила, что по состоянию здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку «просто физически не смог этого сделать».

Кроме того, по словам адвоката, в заседании суда по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении активист также не смог бы принять участие.

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Как сообщила Динзе, Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

Также адвокат добавила, что активиста перевели в новую камеру. По словам Балуха, «камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста возбуждено из-за заявлений начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Балух 19 марта объявил голодовку.

15 июня ему стало плохо во время заседания подконтрольного РФ Раздольненского райсуда.

22 июня адвокат сообщил, что активист отказался от сухарей и начал пить лишь воду.

Сегодня, 25 июня, контролируемый Россией «суд» в Симферополе должен был рассмотреть ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Балуха. Рассмотрение ходатайства перенесено на 5 июля.