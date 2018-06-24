Любка "из Качановки": журналисты достали "убийственные признания" для Кушинской (видео)

Похоже суду, который будет заново пересматривать дело Любви Кушинской, придется плодотворно поработать. Ведь остается куча вопросов, на которые ответы так и не получены.

В апреле на волю вышла Любка «из Качановки», которая сидела за решеткой больше 20 лет, а должна была там быть всю жизнь. На ее день рождения приехал «куратор судейского звена" от БПП Александр Грановский. Он публично берет на себя ответственность за новые виражи в жизни Любви Кушинской.

Об этом говорится в сюжете "Украинских сенсаций".

Напомним, Кушинскую обвинялив двойном убийстве, а она, в свою очередь, говорила о том, что в тюрьму ее незаконно посадила судья Конституционного Суда Сюзанна Станик.

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Остается куча вопросов, на которые ответы так и не получены. Заставляла ли Люба изменить показания свидетелей? Чем им угрожала и если не виновата, то зачем это делала? Почему от нас скрывали материалы дела и выводы детектора лжи, который прошла Любовь? И в конце концов, если не Кушинская, то кто же убийца невинных людей?

Кто же на самом деле эта Кушинская. Какие записки с угрозами перехватывали от нее в СИЗО? Что не хотят показывать обществу и почему? А также впервые - любовник Кушинской - Роман Станик - расскажет все, что знает о деле Любки "из Качановки" и ответит на ее обвинения о долгах и совместной жизни.

Трагическая, жестокая и запутанная история, которая произошла 20 лет назад, сегодня зазвучала новыми красками. В ней у каждого своя правда. Похоже суду, который заново будет пересматривать это дело, придется плодотворно поработать. Ведь все, кто давал интервью, убеждают, что отношения к убийству не имеют, а их участие случайно.