Узники "Качановки": история освобождения Кушинской и Тимошенко из-за решетки колонии (видео)

Журналисты рассказали историю освобожденного пожизненно заключенной Любови Кушинской и раскрыли ее преимущество над Юлией Тимошенко.

Любовь Кушинская – она же «Любка из Качановки». 13 лет назад суд признал ее убийцей двух людей. Женщина провела в колонии 21 год, ни на миг не забывая своих обидчиков, в частности экс-судью Конституционного Суда Сюзанну Станик.

Выйти из тюрьмы, имея пожизненное заключение, удалось лишь двум женщинам – Юлии Тимошенко и Любови Кушинской. Есть ли связь между женщинами и совершила ли Кушинская убийство на самом деле? Об этом смотрите в сюжете «Украинских сенсаций».

Она одна из первых женщин, которую в Украине осудили на пожизненное заключение. Бок о бок с женщинами, которые совершили жесткие убийства, она шьет одежду для тех, кто на свободе. Делит одну камеру на двоих, а в свободное время изучает языки.

К политикам какой величины только не обращались арестанты из-за стен этого заведения, чтобы их помиловали. Особенно здесь в почете «Леди Ю», которая, как казалось заключенным, должна их понимать лучше любых политиков.

Выбраться из стен этой колонии за почти 100-летнюю историю если кому и удавалось досрочно, то только двум женщинам: Юлии Тимошенко, которую осудили за махинации вокруг газа, и посадили за решетку именно сюда. И второй, кто покинул стены колонии, пожизненно заключенная Любовь Кушинская. За то, что ей удалось выйти, Любу даже заподозрили в тесных связях с «леди с косой».

После освобождения Тимошенко тут же мчится на Майдан под любимую акапеллу «Юле – волю!»

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А ее коллега Любовь от политики далека – она бизнес-леди, но тоже сумела собрать неменьшую толпу журналистов.

И что действительно общее у женщин – так это наряд для выхода. Юля выбрала красивые огромные каблуки и вся в темном, а Люба – красивый светлый костюм, словно символ свободы.

Кто же она – Любовь Кушинская, которую помиловали: обычная арестанка или человек с большими связями? Как ей удалось превзойти Юлию Тимошенко и выбраться из-за решетки «Качановки». Как Лозовой обвинил ее в том, что она увела чужого мужа - мужа экс-министра юстиций Украины.

Всем, кто причастны к делу, Кушинская предпочитает отомстить. В рамках закона. Встретиться в том самом суде, который бросил ее за решетку на пожизненно – это и будет ее месть.

Кто прав в этой истории, а кто еще проявит свою суть – предстоит узнать. Однозначно можно сказать одно: это только начало драматического романа, развивающегося на наших глазах.