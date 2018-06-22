СБУ задержала четверых россиян за вымогательство денег у украинских бизнесменов (фото)

По данным правоохранителей, двое участников ОПГ ранее были судимы за вымогательство и похищение людей.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной преступной группировки, в состав которого входило четыре гражданина России, за вымогательство денег у бизнесменов из Киева и Умани (Черкасская область).

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины на странице в Facebook.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена 35 тысяч долларов США за якобы охрану его отеля. Участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, «выбивали» такую же сумму у коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества к могиле их духовного лидера — цадика Раби Нахмана", - говорится в сообщении.

"Сотрудники СБ Украины задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного «транша» в размере 8 тысяч долларов США от одного из бизнесменов", - добавили в спецслужбе.

По данным правоохранителей, двое участников ОПГ ранее были судимы за вымогательство и похищение людей.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте на Киевщине разоблачили группу преступников, которые вербовали молодых людей для трансплантации органов в Россию.