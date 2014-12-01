Из зоны АТО уже выехали более 480,6 тысяч человек

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеПереселенцам из зоны АТО не будут платить пенсии и стипендии без спецсправки

"Согласно оперативной информации, за сутки количество временно перемещенных лиц из района проведения АТО в другие регионы составило около 2 тыс.", - отметил он.

"В целом из районов проведения АТО переселено более 480,6 тыс. человек, в том числе около 124 тыс. детей, около 105 тыс. инвалидов и лиц преклонного возраста", - добавил Андрей Лисенко.