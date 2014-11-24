Студенты-переселенцы должны выбрать место учебы до 12 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр образования и науки Украины Сергей Квит сообщил на заседании круглого стола сегодня в Киеве.

«Те студенты, которые переместились из луганских и донецких вузов в другие регионы Украины и имеют статус временно допущенных к занятиям, должны до 12 декабря определиться, написав заявления, где они хотят учиться дальше: или там, где они сейчас являются свободными слушателями, или в своем вузе, который переехал из Донбасса, если он переехал”, - сказал Квит.

Также он добавил, что со следующего семестра этим студентам будет обеспечено финансирование их обучения, если они обучались на условиях государственного заказа.

Кроме того, Квит отметил, что те студенты-вынужденные переселенцы, которые учились на контрактной основе, в новых местах учебы не будут платить больше, если в вузах, которые они выберут, обучение по их специальности стоит дороже.

Читайте такжеКихтенко уверяет, что власть сегодня делает все для перевода вузов из оккупированной на свободные территорииКвит сообщил о разработке процедуры, по которой выпускники, бакалавры и магистры смогут получить дипломы украинских вузов, если они по тем или иным причинам в этом учебном году не могут оставить неконтролируемые властями территории Луганщины и Донетчины.

То же, отметил министр, касается и выпускников общеобразовательных школ.

“Мы будем разрабатывать механизмы, каким образом они смогут получить аттестаты и дипломы. Очевидно, это будет форма экстерна, дистанционные формы обучения”, - сказал он.